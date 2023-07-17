Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в своей колонке для LIGA.net.

Министр обороны Украины не уточнил, какой формат будет иметь очередное заседание "Рамштайна".

По его словам, Киев продолжит "18 июля делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн".

Резников добавил, что "по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте", он сначала слышал: "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости", — резюмировал глава Минобороны Украины.

Напомним, на саммите НАТО в Литве Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.

Сообщалось, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, ожидается выезд первой группы летчиков.