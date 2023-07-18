Британия на два года продлит вид на жительство европейцам без постоянного разрешения

Великобритания, скорее всего, автоматически продлит вид на жительство европейцам, которые на момент Brexit работали в стране и еще не имеют постоянного разрешения на проживание.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В парламент внесли проект, согласно которому лица со статусом "предварительного вида" (pre-settled) по так называемой EU Settlement Scheme в сентябре автоматически получат его продление еще на два года.

Процесс должен завершиться в министерстве внутренних дел, а лица, которых это касается, получат соответствующие уведомления.

EU Settlement Scheme ввели в 2018 году для того, чтобы граждане ЕС могли и дальше жить и работать в Британии после Brexit. Однако впоследствии Верховный суд постановил, что эта схема не соответствует законодательству.

Около 50% из 7 миллионов граждан стран ЕС, которые подались на получение вида на жительство по этой схеме, получили постоянное разрешение, а еще более 40% – временное на пять лет, с необходимостью после этого подаваться снова.

Последний опрос показал, что рекордное количество британцев считают Brexit ошибкой.