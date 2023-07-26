Послы ЕС утвердили новые санкции против Беларуси

Послы Европейского Союза в среду согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне.

Об этом информирует председательство Испании в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

По сообщению в Twitter, послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.

"Меры включают в списки физических и юридических лиц", – говорится в сообщении.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities. — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 26, 2023

По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.

EU ambassadors have just approved sanctions on #Belarus. Mainly aviation and dual-use goods. More important: no derogation for 🇧🇾potash. But expect this question to come up again in the autumn. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2023

По словам журналиста, "еще важнее, что нет никаких отступлений" по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений.

"Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", – резюмировал Джозвяк.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране. Также обсуждался и другой пакет санкций, связанный с участием Минска в российской войне против Украины.

ЕС ранее ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из которых вступил в силу год назад. В течение нескольких месяцев в ЕС обсуждаются новые ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины.

Ранее депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, евродепутаты призвали ЕС наработать стратегию сохранения независимости Беларуси и ее демократического перехода.