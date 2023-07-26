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Послы ЕС утвердили новые санкции против Беларуси

Среда, 26 июля 2023, 14:38

Послы Европейского Союза в среду согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне.

Об этом информирует председательство Испании в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

По сообщению в Twitter, послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.

"Меры включают в списки физических и юридических лиц", – говорится в сообщении.

По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.

По словам журналиста, "еще важнее, что нет никаких отступлений" по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений.

"Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", – резюмировал Джозвяк.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране. Также обсуждался и другой пакет санкций, связанный с участием Минска в российской войне против Украины.

ЕС ранее ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из которых вступил в силу год назад. В течение нескольких месяцев в ЕС обсуждаются новые ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины.

Ранее депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, евродепутаты призвали ЕС наработать стратегию сохранения независимости Беларуси и ее демократического перехода.

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Беларусь санкции