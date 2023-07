Послы ЕС утвердили новые санкции против Беларуси

Послы Европейского Союза в среду согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне.

Об этом информирует председательство Испании в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

По сообщению в Twitter, послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.

"Меры включают в списки физических и юридических лиц", – говорится в сообщении.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities.

По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.

EU ambassadors have just approved sanctions on #Belarus. Mainly aviation and dual-use goods. More important: no derogation for 🇧🇾potash. But expect this question to come up again in the autumn.