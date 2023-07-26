Украина и Румыния готовы возобновить торговлю электроэнергией

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила, что согласовала порядок распределения доходов между операторами систем передачи электроэнергии Украины и Румынии.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила пресс-служба регулятора.

Предполагается, что доход (без НДС) от управления ограничениями на границе между Украиной и Румынией будет распределяться между НЭК "Укрэнерго" и C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. в соотношении 50% на 50%.

Как говорится в сообщении, принятое решение позволит урегулировать проведение экспортно-импортных операций электроэнергией через трансграничный переток по направлению Украина – Румыния.

Отмечается, что также оно поможет стабилизировать энергосистему, поскольку создает условия для импорта электроэнергии из Румынии в дефицитные часы суток и экспорта в Румынию в часы, в которые имеется профицит электрической энергии.

Напомним, что 12 июля 2023 года регулятор согласовал Порядок распределения доходов от управления ограничениями между операторами систем передачи Украины НЭК "Укрэнерго" и Словакии SEPS.

С 11 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову. С 12 апреля возобновился экспорт электроэнергии в Польшу, а с 17 апреля – в Словакию.