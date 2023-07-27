Рада приняла закон об отборе судей КСУ, необходимый для переговоров о вступлении в ЕС

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

За принятие закона проголосовали 293 народных депутата.

"Важная евроинтеграционная инициатива. Выполнение первой рекомендации Европейской Комиссии к членству Украины в ЕС", – написал он.

По его словам, в документе среди прочего есть норма которая усиливает роль международников в отборе:

"Если в связи с одинаковым количеством голосов "за" и "против" Совещательная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов "за" и "против" во время такого повторного голосования голоса трех членов Консультативной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией "За демократию через право", являются решающими", – говорится в законопроекте.

В первом чтении законопроект был принят 12 июня.

Венецианская комиссия обнародовала оценку законопроекта №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда Украины 10 июня.

В своем решении Венецианская комиссия выразила сожаление, что ее рекомендация о включении седьмого члена в состав Консультативной группы экспертов не была выполнена. Однако "Венецианка" приветствовала "значительные улучшения", предложенные в ответ на ее ключевые рекомендации.

Реформа системы отбора судей Конституционного суда является одним из семи критериев Еврокомиссии, выполнение которого необходимо для дальнейшего сближения с ЕС.

9 июня послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины на меритократической основе.

Читайте подробнее в статье: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.