В Сербии заявили о намерениях вступить в Евросоюз: Плана Б не существует

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что единственным вариантом устойчивого и процветающего будущего для её страны является членство в Европейском Союзе.

Об этом она сказала во время выступления на панели "Yes, but", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Брнабич отметила, что членство в ЕС – это главный стратегический приоритет внешней политики Сербии.

"Экономически мы уже являемся частью Европейского Союза, а культурно, географически и исторически мы являемся частью европейского континента и европейской семьи народов. В конце концов, я не думаю, что у нас есть план Б", – подчеркнула она.

Премьер добавила, что изменения, которые внедряются в стране для вступления в ЕС, в первую очередь "полезны для наших граждан, экономики и общества".

По ее словам, Евросоюз является самым успешным мирным проектом в истории человечества, и "если кто-то и должен быть частью этого мирного процесса, то это, безусловно, Балканы".

Брнабич подчеркнула, что между Сербией и членством в ЕС стоят еще два вопроса – нормализация отношений с Косово и санкции против России.

Она рассказала, что правительство при поддержке президента Александара Вучича пытается сделать ситуацию с Косово "максимально мирной и стабильной".

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась. За последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС