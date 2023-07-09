Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина признала, что Украина не выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС, однако она надеется, что это не помешает начать переговоры.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "Европейской правде".

Стефанишина выразила уверенность, что Украина осенью получит положительное решение Еврокомиссии, а затем и Европейского Совета, о начале переговоров о вступлении с ЕС.

"В целом, у меня есть такая уверенность, которая базируется на определенных переговорах, проведенных в странах-членах и с европейскими институтами. Но ситуация может меняться, потому что это решение действительно принимают лидеры", – сказала она.

В то же время она признала, что критерий по национальным меньшинствам не будет выполнен к необходимому сроку, в том числе и учитывая критическое заключение по закону Украины "О национальных меньшинствах (сообществах)" "Венецианской комиссии".

Стефанишина объяснила, комментируя заключение "Венецианки", в котором требуют от Украины обеспечить гарантии защиты прав русского меньшинства, что этот вывод будет иметь влияние на авторитет Венецианской комиссии, но не на движение Украины в ЕС.

"Все предостережения, которые касаются русского языка, русского меньшинства, озвучивались, говорились. И с точки зрения того, что, да, мы знаем, что записано в украинской Конституции, но мы также знаем, что милитаризация языка – это основной инструмент российской пропаганды. Сегодня мы это знаем, как мир. И сегодня у нас происходит война. Все аргументы были приведены. В то же время Венецианская комиссия к ним не прислушалась", – сказала Стефанишина.

"Я могу сказать, что это никоим образом не будет влиять на оценку Украины, но это влияет на авторитет и имидж Венецианской комиссии как золотого стандарта по правам человека и верховенства права", – добавила вице-премьер.

Она также подчеркнула, что Венгрия, как страна-член ЕС, которая принимает решения и имеет право вето, абсолютно не заинтересована в том, чтобы на данном этапе закрыть с Украиной вопросы, которые возникают по национальным меньшинствам.

"Это абсолютно не соответствует их стратегическому интересу, потому что это один из небольшого количества элементов, по которым они имеют право встать и сказать слово. Даже при условии учета всех рекомендаций Венецианской комиссии мы бы не закрыли этот вопрос на момент открытия переговоров", – добавила вице-премьер.

"Мы в этом абсолютно сознательные, поэтому для нас важно сформировать критическую массу решений, которые мы приняли на этом пути. Мы утверждаем государственную программу, мы будем утверждать методологию использования языков в медиа, в рекламе, в публичных мероприятиях.

Мы уже назначили первые консультации с венгерской стороной по имплементации образовательного законодательства. Мы многое сделаем, во многом имплементируем рекомендации Венецианской комиссии, но это не будет выполнена рекомендация вплоть до членства Украины в ЕС", – сказала она.

На вопрос, не помешает ли это Украине открыть переговоры с ЕС, Стефанишина ответила: "Надеюсь, что нет".

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