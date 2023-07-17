Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев

Федеральное правительство Канады запускает новую иммиграционную программу для украинских беженцев, что позволит тем, кто находится в Канаде с семьей, получить статус постоянного резидента.

Об этом объявил министр по вопросам иммиграции Шон Фрейзер в своем заявлении, опубликованном в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку и спасение семьям, разделенным этим конфликтом, в том числе через эту программу воссоединения семей, которая поможет украинским семьям оставаться вместе, пока они строят свою жизнь в новых общинах в Канаде", – сказал Фрейзер.

Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в Канаде.

Правительство сообщило, что больше деталей обнародуют ближе к запуску программы 23 октября 2023 года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение одного года

Это объявление было сделано в субботу в день окончания срока действия первичной правительственной программы экстренной иммиграции – CUAET. С момента своего запуска в марте 2022 года по CUAET временное убежище получили более 166 тысяч украинцев.

Украинцы, которые имеют визу CUAET, смогут до 31 марта 2024 года ездить в Канаду в рамках временных специальных мер. После 15 июля 2023 года украинцы и члены их семей все еще могут подавать документы на получение визы для временного проживания в Канаду в соответствии с существующими иммиграционными мерами.

Программа CUAET была запущена 17 марта 2022 года. Она предоставляет украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности возможность остаться в Канаде как временным резидентам сроком до трех лет.