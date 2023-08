Посол США: Новое антимонопольное законодательство повысит конкурентоспособность Украины 

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала новое антимонопольное законодательство, которое в среду приняла Верховная Рада.

Об этом Бринк написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, законодательство укрепит конкурентоспособность Украины и поможет привлечь инвестиции частного сектора для ее восстановления.

"Вчера Верховная Рада приняла важный антимонопольный законопроект, который предоставляет дополнительные инструменты для борьбы с коррупцией и содействия надлежащему корпоративному управлению", – отметила Бринк.

"Введение этого закона и усиление независимости Антимонопольного комитета повысит конкурентоспособность Украины и поможет привлечь инвестиции частного сектора для ее восстановления", – добавила она.

