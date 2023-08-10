Посол США: Новое антимонопольное законодательство повысит конкурентоспособность Украины 

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала новое антимонопольное законодательство, которое в среду приняла Верховная Рада.

Об этом Бринк написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, законодательство укрепит конкурентоспособность Украины и поможет привлечь инвестиции частного сектора для ее восстановления.

"Вчера Верховная Рада приняла важный антимонопольный законопроект, который предоставляет дополнительные инструменты для борьбы с коррупцией и содействия надлежащему корпоративному управлению", – отметила Бринк.

"Введение этого закона и усиление независимости Антимонопольного комитета повысит конкурентоспособность Украины и поможет привлечь инвестиции частного сектора для ее восстановления", – добавила она.

Ukraine's Rada adopted important anti-monopoly legislation yesterday that provides additional tools to combat corruption and promote good corporate governance. Implementing this legislation and strengthening the independence of the Anti-Monopoly Committee will increase Ukraine's… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 10, 2023

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также приветствовал принятие в Верховной Раде законопроекта №5431 об усилении роли Антимонопольного комитета Украины.

Рада приняла проект закона во втором чтении 9 августа, его поддержали 258 народных депутатов

Законопроект разработан во исполнение первого этапа реформы Антимонопольного комитета Украины. Подробно об этом "ЕвроПравда" объясняла в статье.

Реформа Антимонопольного комитета является одним из ключевых требований МВФ к украинской власти. А вместе с тем реформа нужна и для процесса приближения законодательства Украины к праву ЕС.

В начале августа послы стран G7 призвали Раду принять законы, которые обеспечат сильный и независимый Антимонопольный комитет.