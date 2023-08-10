Посол США: Нове антимонопольне законодавство підвищить конкурентоспроможність України 

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нове антимонопольне законодавство, яке у середу ухвалила Верховна Рада.

Про це Брінк написала у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, законодавство зміцнить конкурентоспроможність України та допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення.

"Вчора Верховна Рада прийняла важливий антимонопольний законопроєкт, який надає додаткові інструменти для боротьби з корупцією та сприяння належному корпоративному управлінню", – зазначила Брінк.

"Запровадження цього закону та посилення незалежності Антимонопольного комітету підвищить конкурентоспроможність України та допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення" – додала вона.

Ukraine's Rada adopted important anti-monopoly legislation yesterday that provides additional tools to combat corruption and promote good corporate governance. Implementing this legislation and strengthening the independence of the Anti-Monopoly Committee will increase Ukraine's… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 10, 2023

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також привітав ухвалення у Верховній Раді законопроєкту №5431 про посилення ролі Антимонопольного комітету України.

Рада ухвалила проєкт закону у другому читанні 9 серпня, його підтримали 258 народних депутатів

Законопроєкт розроблений на виконання першого етапу реформи Антимонопольного комітету України. Детально про це "ЄвроПравда" пояснювала у статті.

Реформа Антимонопольного комітету є однією з ключових вимог МВФ до української влади. А разом із тим реформа потрібна і для процесу наближення законодавства України до права ЄС.

На початку серпня посли країн G7 закликали Раду ухвалити закони, які забезпечать сильний і незалежний Антимонопольний комітет.