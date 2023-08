Посол США: Нове антимонопольне законодавство підвищить конкурентоспроможність України 

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нове антимонопольне законодавство, яке у середу ухвалила Верховна Рада.

Про це Брінк написала у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, законодавство зміцнить конкурентоспроможність України та допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення.

"Вчора Верховна Рада прийняла важливий антимонопольний законопроєкт, який надає додаткові інструменти для боротьби з корупцією та сприяння належному корпоративному управлінню", – зазначила Брінк.

"Запровадження цього закону та посилення незалежності Антимонопольного комітету підвищить конкурентоспроможність України та допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення" – додала вона.

