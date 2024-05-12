Кэмерон прокомментировал наступление РФ на Харьковскую область

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высказался относительно российских штурмовых действий в Харьковской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Sky News.

По его словам, это "чрезвычайно опасный" момент", который „только подчеркивает, что это неоправданное, незаконное вторжение (лидера РФ Владимира) Путина в независимую, суверенную страну".

"И сейчас он снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", – подчеркнул он.

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Учитывая это, он отметил важность того, что Лондон предоставил Киеву годовой пакет военной помощи в размере 3 миллиардов фунтов.

"Мы поощряем других делать то же самое. И, что очень важно, мы сделали все возможное, чтобы поощрить американцев продвинуться в вопросе своего пакета помощи. То есть печально, что на это ушло так много времени, но это будет иметь значение (на поле боя)", – добавил Кэмерон.

Отвечая на вопрос, не опоздал ли американский пакет поддержки, глава МИД признал, что было бы лучше, если бы он поступил раньше.

"Нам всем нужно делать больше, и это то, что делает Великобритания, где мы имеем лидерство. Мы первыми поставили танки, первыми поставили противотанковое оружие, первыми поставили дальнобойную артиллерию", – указал Кэмерон.

Ранее Белый дом заявил, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидает "серьезных прорывов".

Напомним, 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.

Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.

Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".