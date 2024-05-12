Кэмерон: Запрет Британии на продажу оружия Израилю усилит ХАМАС

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если Лондон запретит продажу оружия Израилю, это только усилит террористическую группировку ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ВВС.

По его словам, хотя он не поддерживает массированное наземное наступление Израиля на город Рафах в Газе, Великобритания не будет следовать планам США о прекращении продажи Еврейскому государству некоторых видов вооружений.

"Просто объявив, что мы изменим наш подход к экспорту оружия (Израилю), это сделало бы ХАМАС сильнее, а соглашение об обмене заложниками – менее вероятным", – отметил он.

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Кэмерон указал, что в последний раз его призывали прекратить продажу оружия Израилю, когда трое британцев были убиты в результате воздушного удара по гуманитарным работникам в Газе, "а через несколько дней произошла жестокая (воздушная) атака Ирана на Израиль".

Глава МИД заметил, что Лондон "имеет другой подход", и что он "не очень заинтересован в том, чтобы посылать сообщения" посредством таких политических шагов, как прекращение продажи оружия.

"Меня интересует, что мы можем сделать, чтобы максимизировать британское давление и достичь результата, который поможет людям в их жизни, в частности освободить заложников, британских граждан", – резюмировал министр иностранных дел.

Ранее Кэмерон, комментируя возможность вслед за США прекратить военные поставки в Израиль, заявил, что британская система экспорта отличается от американской.

Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.