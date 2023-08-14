Украина получит из Норвегии системы противодействия беспилотникам

Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace подписала контракт с Международным фондом для Украины (IFU), возглавляемым Великобританией, на поставку в Украину систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Об этом компания сообщила на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Партия, которую доставят Украине, состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями для физического поражения или иного вывода из строя воздушной угрозы.

Стоимость контракта составляет 56 миллионов фунтов стерлингов.

"Этот контракт обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и страну от воздушных угроз", – прокомментировал Эйрик Ли, президент компании Kongsberg Defence & Aerospace.

CORTEX Typhon C-UAS базируется на проверенном в полевых условиях программном и аппаратном обеспечении Teledyne Flir и KONGSBERG, включающем систему наблюдения и вооруженную станцию дистанционного управления KONGSBERG (RWS) и интегрированное боевое решение CORTEX (ICS).

Вооруженные силы Норвегии передали Украине автомобили Dingo, пулеметы и боеприпасы для этой системы.

"Это результат хорошего сотрудничества между норвежскими вооруженными силами и промышленностью, которая демонстрирует способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизни украинцев и является важным в противостоянии Украины жестокой российской агрессии", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Ранее сообщалось, что Норвегия продолжит свое участие в общеевропейской инициативе помощи пациентам из Украины, которые нуждаются в лечении за рубежом.

Международный фонд для Украины Британия создала в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой. Фонд позволяет странам-участницам продолжать оказывать Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе без ущерба для их военных возможностей.