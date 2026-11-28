В субботу, 28 ноября, в день, когда исполняется 108 лет с момента получения польскими женщинами права голоса, в Варшаве ожидается "Женский марш к президентскому дворцу".

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, марш начнётся в 14:00 по местному времени, и в течение нескольких часов ожидаются значительные перебои в движении.

Участницы марша пройдут от Сейма до президентского дворца. По информации мэрии Варшавы, во время мероприятия полиция может перекрыть улицы.

Причиной женского марша от Сейма к президенту Каролю Навроцкому является вопрос законодательства об абортах.

"Законопроекты об абортах, принятые Сеймом, только что прошли Сенат и попали на стол Кароля Навроцкого. У президента есть время до 28 ноября 2026 года, чтобы решить их судьбу: подписать их, наложить вето или передать в Конституционный суд. Как вы думаете, что он сделает? Подпишет ли он их, опасаясь, что это может навредить его шансам в борьбе за второй срок? Или же наложит вето, как это обычно делает? Он любит подчеркивать, что является президентом всех поляков. Но действительно ли это так?", – отметили организаторы марша.

Напомним, во вторник, 20 октября, Сейм принял поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают частичную декриминализацию абортов с согласия женщины и при содействии в проведении аборта в случае тяжкого порока развития плода.

Впрочем, в канцелярии президента Кароля Навроцкого намекнули, что тот, вероятно, наложит вето на принятые поправки.

22 октября в Варшаве и ещё 27 городах прошли женские протесты: участницы акций требовали от властей выполнить предвыборные обещания и расширить доступ к прерыванию беременности.

Также сообщалось, что большинство поляков считают, что Навроцкий должен подписать принятый Сеймом законопроект об абортах.