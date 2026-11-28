В воскресенье, 28 ноября, в Испании на избирательные участки приглашены 38,6 миллиона избирателей, чтобы избрать 350 депутатов и 209 сенаторов на всеобщих выборах – семнадцатых по счету в Испании, – на которых впервые можно будет проголосовать с помощью цифрового удостоверения личности.

Об этом сообщает EFE, передает "Европейская правда".

С 9:00 до 20:00 граждане Испании смогут проголосовать на выборах. А с 21:00 той же ночью, когда закроются избирательные участки на Канарских островах, начнет поступать информация о предварительных результатах, которые, по прогнозам министерства внутренних дел, могут стать известны около 22:30.

Из общего числа граждан, имеющих право голоса, почти 36 миллионов проживают в Испании, а почти 3 тысячи – за рубежом.

Что касается голосования по почте, то на воскресных выборах было принято более 1 миллиона голосов. Это на 8,86% больше, чем на всеобщих выборах 10 ноября 2019 года, что является ближайшим сопоставимым показателем с момента их проведения в тот же период года.

Впервые в ходе избирательного процесса в Испании для голосования можно использовать цифровое удостоверение личности, для чего министерство внутренних дел обеспечило избирательные участки необходимыми устройствами считывания.

Напомним, 29 ноября в Испании состоятся выборы. Согласно результатам опросов, опубликованным в понедельник, оппозиционная Народная партия (PP) и ультраправая Vox имеют значительные шансы получить большинство в парламенте, что поможет им сформировать новое правительство, несмотря на недавнее укрепление позиций правящей Социалистической партии (PSOE).

А 27 ноября лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил: его партия участвует в выборах в это воскресенье, "чтобы свергнуть Европейскую комиссию".

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