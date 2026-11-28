Президент Владимир Зеленский в субботу, 28 ноября, встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Об этом украинский президент сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Берсе за этот визит в День памяти жертв голодоморов.

"Сейчас мы видим, что когда такие преступления остаются безнаказанными для агрессора, это только поощряет его совершать новые. Поэтому очень важно, чтобы справедливость в отношении этой войны, которую Россия развязала и не хочет заканчивать, обязательно восторжествовала", – подчеркнул он.

Президент Украины и генеральный секретарь Совета Европы обсудили решения, которые могут этому способствовать.

В частности, он подчеркнул, что на этой неделе Украина ратифицировала Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое закладывает основу для практического запуска трибунала и обеспечения его работы.

"Рассчитываем, что как можно больше наших партнеров тоже к нему присоединятся. Говорили и о прогрессе в создании международного компенсационного механизма и путях наполнения будущего компенсационного фонда, прежде всего за счет России", – отметил Зеленский.

Также Берсе рассказал Зеленскому о новом Плане действий Совета Европы для Украины, который предусматривает, в частности, поддержку ветеранов, женщин и детей, а также содействие восстановлению Украины.

Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с Берсе новый четырехлетний План действий Совета Европы для Украины и присоединение Украины к управляющему комитету Спецтрибунала.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России. На данный момент девять стран завершили внутренние процедуры для участия в этом механизме – Великобритания, Эстония, Исландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция. Украина стала десятой.

О значении ратификации законопроекта Верховной Радой читайте подробнее в статье Рада не должна тормозить работу трибунала. Почему важно 25 ноября открыть путь к суду над Путиным.