У побережья испанских Канарских островов спасли лодку, на которой перевозили мигрантов; погибли по меньшей мере 14 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

Как отмечается, на лодке находилось около 100 человек. Сначала, по данным спасательной службы, на борту было обнаружено от 8 до 10 тел, а 6 человек в тяжелом состоянии были доставлены вертолетом в больницу. ​

В то же время позже стало известно о 14 погибших мигрантах.

25 ноября стало известно, что за один день на испанский остров Эль-Йерро прибыли более 1900 мигрантов, что стало историческим рекордом.

Предыдущий рекорд был установлен 14 ноября, когда на острова Эль-Йерро, Гран-Канария и Тенерифе прибыли 1580 человек.