Какие проблемы для Путина создал ордер на его арест

17 марта Международный уголовный суд (МУС) принял сенсационное решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина за незаконную депортацию и перевозку украинских детей на территорию России.

Вероятно, что в будущем перечень преступлений, в которых подозревается Путин, будет расширен.

О том, имеют ли ордера на арест, выданные МУС, хоть какие-то реальные последствия для подозреваемых лиц читайте в статье старшего преподавателя кафедры международного и европейского права НаУКМА Гаяне Нуриджанян Проблема для Путина: какие последствия уже имеет ордер МУС на арест президента РФ.

Ордер на арест Путина является первым убедительным подтверждением того, что действующий глава государства не имеет иммунитета от уголовного производства в МУС.

Государства-участники Римского статута Международного уголовного суда (МУС) обязаны арестовать и передать Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову в суд, если те окажутся на территории этих государств.

Приводит ли это действительно к изоляции России и Путина на международной арене?

На сегодня 123 государства являются участниками Римского статута МУС, а значит, в большинстве стран мира Путина и Львову-Белову может ждать арест. И то, что эти государства не желают видеть Путина на своих территориях, – очевидно.

Именно из-за ордера на арест Международного уголовного суда даже традиционно дружественная к России Южноафриканская Республика избежала его визита на саммит БРИКС в августе этого года.

К слову, эта позиция ЮАР в отношении Путина отличается от ситуации в 2015 году, когда страну посетил президент Судана Омар Аль-Башир, в отношении которого уже в то время существовал ордер на арест МУС. Это свидетельствует о том, что по крайней мере в контексте агрессии РФ против Украины государства не решаются открыто игнорировать свои международно-правовые обязательства.

А еще подобные решения международных судов могут стать мощным инструментом разрушения путинских нарративов, которыми Россия оправдывает свою незаконную войну в Украине как и перед россиянами, так и на международном уровне.

После выдачи ордеров на арест естественным является вопрос, когда же Путин и Львова-Белова предстанут перед судом в Гааге?

МУС не может судить их заочно, потому что устав суда требует присутствия обвиняемых во время судебного разбирательства. Следовательно, приговор не будет вынесен, пока Путин и Львова-Белова не будут переданы в суд. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, зависит не от Международного уголовного суда, а от государств.

Большинство государств мира заинтересованы в соблюдении своих международно-правовых обязательств, потому что это также является залогом уважения к их правам и интересам со стороны других государств.

Не надо также недооценивать роль граждан и общества.

Давление со стороны гражданского общества, независимых институтов, правозащитных организаций может побудить государства к обеспечению правосудия за международные преступления.

Судебный процесс над бывшим президентом и диктатором Чада Гиссеном Габре является одним из примеров этого. Неустанная борьба за справедливость правозащитников и пострадавших в конце концов заставила Сенегал, государство, в котором он находился, осудить и наказать Габре за тысячи убийств и пыток.

К счастью, мы живем во время, когда существуют такие учреждения, как МУС, готовые осуществлять правосудие над диктаторами.

Подробнее – в материале Гаяне Нуриджанян Проблема для Путина: какие последствия уже имеет ордер МУС на арест президента РФ.