Зеленский отправился в Швецию

Президент Владимир Зеленский в субботу сообщил о рабочем визите в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в соцсетях.

Как отметил президент, в Швеции он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

"Широкие украинско-шведские переговоры. Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", – подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что переговоры в Швеции будут посвящены военной помощи, развитию двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно-промышленном комплексе, европейской интеграции Украины и безопасности в евроатлантическом пространстве.

Отметим, что это первый визит президента Украины в Швецию с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Последний раз Зеленский был за границей в июле для участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон был в Киеве в феврале этого года.