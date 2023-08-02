Боррель объяснил, почему важно возобновить "зерновую сделку"

17 июля, почти через год после заключения в Стамбуле соглашения по Черноморской зерновой инициативе, позволяющей Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, Россия решила его не продолжать.

О циничной политике использования Россией продовольствия как оружия читайте в статье высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля "Вместе мы можем заставить Россию возобновить зерновое соглашение". Статья главы дипломатии ЕС.

Как известно, до начала захватнической войны России Украина была для мира критически важным поставщиком продовольствия.

Украина поставляла на мировые рынки пятую часть ячменя, шестую часть кукурузы и восьмую часть пшеницы от объема глобальной торговли.

После того как Россия вторглась в Украину мировые цены на продовольствие резко выросли до рекордного уровня и поставили под угрозу поставки крайне необходимого продовольствия во многие страны-импортеры. "Зерновая сделка" имела целью восстановить жизненно важный путь экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины и снизить мировые цены на продовольствие.

Но несмотря на многочисленные вызовы, договоренность достигла своей главной цели.

С августа 2022 года экспорт почти 33 миллионов тонн зерна и продовольствия из Украины в 45 разных стран сыграл важную роль в снижении мировых цен на продовольствие. Во время действия соглашения цены упали примерно на четверть от пика, который был достигнут вскоре после полномасштабного вторжения России.

Кроме того, благодаря "зерновой сделке" был обеспечен постоянный доступ к зерну для Всемирной продовольственной программы (WFP).

Но Россия решила остановить "зерновое соглашение" даже несмотря на новые предложения генерального секретаря ООН по работе над решением вопросов, волнующих РФ.

Чтобы переложить вину, Россия утверждает, что содействие экспорту ее собственной сельскохозяйственной продукции было недостаточным, однако это опровергают общедоступные данные по торговле, которые показывают, что российский экспорт сельскохозяйственной продукции процветает.

Вопреки российской лжи, Евросоюз обеспечил отсутствие влияния наших санкций на глобальную продовольственную безопасность.

Нет никаких санкций в отношении российского экспорта продовольствия и удобрений в третьи страны.

Но Россия все равно решила выйти из "зерновой сделки".

Россия использует продовольствие как оружие и поставила под угрозу глобальные поставки продовольствия. Поэтому через несколько часов после отказа от продолжения инициативы Россия начала уничтожать украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру ежедневными целенаправленными ударами не только в самом Черном море, но и на Дунае. Реакция мировых рынков была мгновенной, оптовые цены на пшеницу и кукурузу выросли до рекордного уровня с начала российской захватнической войны.

Повышенная волатильность цен на продовольствие, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока Россия умышленно будет ограничивать глобальные поставки продовольствия, усиливая глобальный кризис стоимости жизни, особенно для людей, страдающих от недостатка пищи в странах, зависимых от импорта. Это недопустимо и подлежит решительному осуждению.

Пока мир решает вопрос с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам, в частности в Африке, с двусторонними предложениями по ограниченным поставкам зерна, делая вид, что решает проблему, которую она сама создала. Это циничная политика сознательного использования продовольствия как оружия.

В ответ на безответственные действия России ЕС действует по трем основным направлениям.

Подробнее – в материале Жозепа Борреля "Вместе мы можем заставить Россию возобновить зерновое соглашение". Статья главы дипломатии ЕС.