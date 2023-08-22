В Киев направляется большая делегация правительства Молдовы

В Киев направляются с двухдневным визитом премьер Молдовы Дорин Речан и трое министров.

Об этом сообщило государственное информагентство Moldpres, пишет "Европейская правда".

Делегация будет находиться в Киеве с визитом 22-24 августа.

Вместе с премьером в Украину направляются министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, а также госсекретарь МИД Руслан Болбочан.

Напомним, также в понедельник в Украину приехала президент Венгрии Каталин Новак. Она начала визит с Закарпатья, а оттуда отправится в Киев для участия в саммите Крымской платформы.

В понедельник президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский были среди участников неформальной встречи балканских лидеров. Во время нее лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.