Верховная Рада возобновила финансовую отчетность партий, чего требовали в G7

Верховная Рада Украины в среду приняла во втором чтении законопроект №9419-1 вице-спикера Александра Корниенко, который представляет "Слугу народа", о возобновлении представления финансовых отчетов политическими партиями.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Движение "ЧЕСНО".

Согласно принятому документу, парламентские политические партии в течение 90 дней (а непарламентские – 120 дней) с момента вступления его в силу подают в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции финансовую отчетность. НАПК будет иметь еще 90 дней для проверки представленных отчетов.

Отдельно документ регулирует вопросы отчетности в связи с оккупацией части территорий Украины, а также получения доходов с депозитов в государственных банках, в том числе и за счет государственного финансирования.

На государственное финансирование смогут претендовать партии, которые получат не менее 3% голосов на следующих выборах (до сих пор этот порог составлял 5%, поэтому госфинансирование могли получать только парламентские партии).

Напомним, финансовую отчетность партий в Украине ввели в 2015 году как часть требований для безвиза с Европейским Союзом. Но в 2020-м парламент приостановил обязательную финансовую отчетность, ссылаясь на пандемию коронавируса.

За это время партии получили почти три миллиарда гривен бюджетных средств и не отчитывались публично о своих расходах.

Восстановление партийной отчетности о финансах – одно из требований общественного сектора и международных партнеров, в частности "Группы семи", которые предоставляют Украине значительную финансовую поддержку.