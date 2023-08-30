Миссия ЕС перевыполняет план: до конца года может подготовить 40 тысяч украинских военных

Министры обороны стран Европейского Союза обсудили возможность увеличения целевого показателя своей тренировочной миссии для Вооруженных Сил Украины EUMAM, поскольку предыдущей цели достигнут до конца октября.

Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент "Европейской правды".

Боррель напомнил, что тренировочная миссия ЕС, которая "имела реальное влияние и внедрялась беспрецедентно быстро", ставила цель до конца 2023 года подготовить 30 тысяч украинских военных.

"Миссия уже подготовила 25 тысяч украинских военных. И мы достигнем запланированного на конец года показателя в 30 тысяч военнослужащих до конца октября... И я предложил министрам повысить целевой показатель миссии до 40 тысяч военнослужащих до конца года", – отметил он.

Отдельно глава дипломатии ЕС упомянул о решении Нидерландов и Дании начать подготовку украинских летчиков и обслуживающего персонала на современных истребителях F-16.

"Мы рассмотрим возможность того, как мы можем интегрировать модули обучения украинских пилотов на F-16 в миссию ЕС", – анонсировал Боррель.

Напомним, 17 октября 2022 года была официально создана миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), а в середине ноября она начала работу.

Миссия имела задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС. По состоянию на июнь подготовку прошли более 24 тысяч военных Вооруженных Сил Украины.

Европейский Союз намерен продолжить свою тренировочную миссию EUMAM и после завершения войны в Украине.