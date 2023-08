Кулеба поговорил с главой МИД Турции о будущем "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом по ситуации с Черноморской зерновой инициативой.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что главной темой разговора было будущее Черноморской зерновой инициативы после того, как Россия отказалась продолжать участие в ней.

I had a call with @HakanFidan to discuss the Black Sea Grain Initiative. I stressed Russia's withdrawal's harmful impact on African countries and global food security. Türkiye will continue efforts to restore the deal. We also discussed the schedule of 🇺🇦🇹🇷 bilateral contacts.