Кулеба поговорил с главой МИД Турции о будущем "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом по ситуации с Черноморской зерновой инициативой.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что главной темой разговора было будущее Черноморской зерновой инициативы после того, как Россия отказалась продолжать участие в ней.

I had a call with @HakanFidan to discuss the Black Sea Grain Initiative. I stressed Russia's withdrawal's harmful impact on African countries and global food security. Türkiye will continue efforts to restore the deal. We also discussed the schedule of 🇺🇦🇹🇷 bilateral contacts. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2023

"Я отметил негативные последствия выхода из нее России для африканских стран и продовольственной безопасности в мире. Турция продолжит прилагать усилия для того, чтобы восстановить соглашение", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что обсудили также дальнейшие двусторонние контакты Украины и Турции.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зернового соглашения". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

После того РФ неоднократно наносила удары по украинской портовой инфраструктуре и элеваторах, где хранится предназначенное на экспорт зерно, в том числе вплотную к границе с Румынией.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемого "зернового соглашения", и что он поговорит с ним об этом.

5 августа Эрдоган сказал, что ожидает визита Путина в Турцию в августе, но его дату еще не определили.