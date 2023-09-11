Новый министр обороны Украины и глава Пентагона провели первый разговор
Понедельник, 11 сентября 2023, 18:42
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Пентагон в своем коммюнике отмечает, что Остин поздравил Умерова с назначением и заверил, что США продолжат поддерживать Украину.
"Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе США над помощью по безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных потребностей Украины на поле боя и развития возможностей в долгосрочной перспективе", – сообщает американская сторона.
Кроме того, министры обсудили повестку дня ближайшей встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которая состоится на одноименной авиабазе в Германии на следующей неделе.
Обновлено. Позже Рустем Умеров также сообщил детали разговора.
"Обсудили срочные потребности Украины и предстоящую встречу формата "Рамштайн". Рассказал коллеге о последних событиях на передовой. Благодарен США за их поддержку и вклад в победу Украины", – написал он.
Had substantive conversation with @SecDef Lloyd Austin.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 11, 2023
Discussed Ukraine’s urgent needs and the upcoming Ramstein meeting.
Briefed my colleague on the recent developments at the frontline.
Grateful to 🇺🇸 for their support and contribution to 🇺🇦 victory. pic.twitter.com/gcqPaJgE8E
Напомним, 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны после отставки с этой должности Алексея Резникова.