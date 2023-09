Новый министр обороны Украины и глава Пентагона провели первый разговор

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пентагон в своем коммюнике отмечает, что Остин поздравил Умерова с назначением и заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

"Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе США над помощью по безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных потребностей Украины на поле боя и развития возможностей в долгосрочной перспективе", – сообщает американская сторона.

Кроме того, министры обсудили повестку дня ближайшей встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которая состоится на одноименной авиабазе в Германии на следующей неделе.

Обновлено. Позже Рустем Умеров также сообщил детали разговора.

"Обсудили срочные потребности Украины и предстоящую встречу формата "Рамштайн". Рассказал коллеге о последних событиях на передовой. Благодарен США за их поддержку и вклад в победу Украины", – написал он.

Had substantive conversation with @SecDef Lloyd Austin.



Discussed Ukraine’s urgent needs and the upcoming Ramstein meeting.



Briefed my colleague on the recent developments at the frontline.



Grateful to 🇺🇸 for their support and contribution to 🇺🇦 victory. pic.twitter.com/gcqPaJgE8E