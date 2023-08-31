Следующий "Рамштайн" состоится 19 сентября

Новое, пятнадцатое заседание в формате "Рамштайн" состоится 19 сентября в формате офлайн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Радио Свобода сообщили в пресс-службе Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов в Европе.

Как отметили в ВВС США, глава Пентагона Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру 19 сентября в формате офлайн.

В сообщении говорится, что участники заседания обсудят "текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности", с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена работает с членами Конгресса, чтобы одобрить выделение дополнительного финансирования для Украины.

Накануне в Пентагоне заявили, что имеют гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.

В начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

Республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.