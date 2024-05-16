В Германии правоохранители провели рейд против группы, которую подозревают в поддержке ХАМАС

В Германии полиция и министерство внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия провели обыски на объектах, принадлежащих группе "Палестинская солидарность Дуйсбурга".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на T-Online.

Правоохранители подозревают, что группа поддерживает исламистскую террористическую организацию ХАМАС.

В четверг утром силовики провели обыски на четырех объектах в Дуйсбурге, которые связаны с этой группой.

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Также сегодня Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии запретило деятельность этой группы.

В минувшие выходные в немецком городе Гамбург прошла демонстрация, организованная исламистской группировкой Muslim Interaktiv.

Эта акция последовала за предыдущей демонстрацией в конце апреля, участники которой держали плакаты с надписью "Халифат – это решение". Она проходила на фоне войны Израиля против ХАМАС в Газе и вызвала волну возмущения в Германии и осуждение со стороны ведущих политиков.

Ранее председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал к жестким последствиям после демонстрации в Гамбурге, на которой выступающие призвали к созданию исламистского халифата вместо демократии.

А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после исламистского митинга в Гамбурге в субботу должны быть "последствия".