Как выборы в Польше повлияют на отношения с Украиной

Сейчас, в отличие от ситуации 2022 года, украинский вопрос стал инструментом в жестком нарративном противостоянии польских партий.

Впереди еще более месяца (15 октября в Польше парламентские выборы) напряженной избирательной кампании. Партии проводят опросы и на основе их результатов строят свои нарративы.

А они свидетельствуют, что поляки устали от войны (как бы парадоксально это ни звучало) и на бытовом уровне между поляками и украинскими иммигрантами обостряются разногласия. Результатами опросов активно манипулируют политтехнологи конкурентных партий.

Подробнее о политической борьбе в Польше, которая будет влиять на отношения с Украиной, – в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Пересмотр отношений с Украиной: как польские выборы могут повлиять на поддержку Киева.

Партия власти "Право и справедливость" (ПиС) до недавнего времени находилась в достаточно комфортной позиции.

С самого начала полномасштабной войны она выстраивала нарратив о братстве и польской поддержке Украины, созвучный с эмоциями поляков.

Однако в последние месяцы над идиллической картиной близкого союзничества нависли черные тучи.

Сразу после визита Анджея Дуды в Киев (вместе с президентом Литвы) в июне начали учащаться недружественные высказывания вокруг зернового вопроса.

Политики ПиС убеждены: разочарование поляков в позиции Украины (преимущественно по зерновому вопросу) после выборов удастся частично развеять.

А еще они считают, что в отношениях с Киевом иногда не помешает проявить больше решительности, потому что поляки и так поймут, что Польша должна стоять бок о бок с Украиной.

В конце концов, радикализацию скептических относительно Украины предвыборных месседжей ПиС может смягчить политика президента. Правда, в последнее время в действиях Анджея Дуды в отношении Киева заметна определенная инертность, они не выходят за рамки политики эффектных жестов, хотя у президента прекрасные личные отношения с Зеленским, и еще его ценят США – за поддержку Украины.

Политики оппозиционной "Гражданской коалиции" поддерживают хорошие отношения с Украиной и в целом говорят по этому поводу то же, что и ПиС (точнее то, что ПиС говорил несколько месяцев назад).

В нарративе польской оппозиции нет претензий к Украине, зато обвиняется польская власть – в том, что не использует возможности.

При этом оппозиция, отслеживающая результаты опросов, хорошо понимает: поляки ожидают более решительной политики. Видимо, поэтому "Гражданская коалиция" и внесла в свои списки Михала Колодзейчака – лидера "Агроунии", который возглавлял протесты против импорта украинского зерна.

Оппозиция хочет отбить у ПиС голоса села, поэтому и взяла в свои ряды популярного лидера аграрных протестов.

Польские левые имеют проукраинскую позицию.

Консервативный блок "Третий путь" (Trzecia Droga), инициатива Шимона Головни и Польской крестьянской партии (Polskie Stronnictwo Ludowe) во главе с Владиславом Косиняком-Камышем, тоже официально поддерживает Украину.

А высказывания относительно Украины партии "Конфедерация", которая известна крайне правыми взглядами, непоследовательны, и неизвестно, кто задает их тон. Возможно, Януш Корвин-Микке с его явно пророссийскими взглядами. Не стоит забывать и о Гжегоже Брауне с его резко антиукраинской риторикой.

Высказывания во время избирательной кампании не всегда определяют дальнейшую государственную политику. Однако независимо от того, какие силы придут к власти в Польше после 15 октября, им в отношениях с Украиной придется учитывать динамику новых условий.

Избирательная кампания нарушила одну тенденцию 2022 года: почти все партии выступают за корректировку польской политики в отношении Украины.

Политические силы имеют разное видение этой корректировки, но, если коротко, оно сводится к одному: в отношениях с Украиной нужно проявлять больше решимости.

Партии хотят, чтобы польская помощь по достоинству оценивалась на всех уровнях. Почти все партии убеждены, что война и ее последствия будут продолжаться долго, а потому считают, что поддержку Украины следует реорганизовать, учитывая при этом интересы Польши в кратко- и долгосрочной перспективе.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Пересмотр отношений с Украиной: как польские выборы могут повлиять на поддержку Киева.