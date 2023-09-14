Минобороны Британии считает важным шагом отход Украины от российского ядерного топлива

В Минобороны Великобритании прокомментировали первую в истории Украины загрузку украинской АЭС нероссийским ядерным топливом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

В министерстве подчеркнули, что 10 сентября 2023 года украинская компания "Энергоатом" объявила об успешной загрузке реактора Ровенской атомной электростанции (АЭС) топливом западного производства.

"Все украинские АЭС имеют реакторы советской конструкции, и до февраля 2022 года Украина зависела от России в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок", – говорится в обзоре.

Поскольку ядерная энергия обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии, успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, влияние которой на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось, отметили британские аналитики.

Министр энергетики Герман Галущенко 10 сентября сообщил, что на украинской АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производили совместно с "Энергоатомом".

Ранее необходимое топливо производилось только в России компанией "ТВЭЛ".