Санду: Молдова ждет возможности разрешить приднестровский конфликт после победы Украины

Президент Молдовы Майя Санду, комментируя приднестровский конфликт, заявила, что после победы Украины в войне с РФ могут быть созданы геополитические возможности для его решения.

Как пишет "Европейская правда", об этом Санду сказала в интервью France24.

Она надеется, что Молдове удастся решить этот конфликт мирным путем и присоединиться к ЕС.

"Мы считаем, что, когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для решения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности", – отметила молдавский президент.

Она также поблагодарила украинскую армию, которая защищает в том числе и Молдову.

В июне высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз.

Молдова хочет как можно скорее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы.

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