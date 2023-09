ЕС из-за событий в Карабахе отправляет на Кавказ своего спецпосланника

Европейский Союз в связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха отправляет на Кавказ своего спецпредставителя по Южному Кавказу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своем Twitter главный дипломат ЕС объявил, что отправляет на место событий специального представителя ЕС по Южному Кавказу.

"Учитывая военную операцию Азербайджана против армян в Карабахе, я решил отправить в регион спецпредставителя ЕС Тойво Клаара. Он будет докладывать нам о состоянии дел", – заявил Боррель.

