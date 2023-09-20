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ЕС из-за событий в Карабахе отправляет на Кавказ своего спецпосланника

Среда, 20 сентября 2023, 20:53

Европейский Союз в связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха отправляет на Кавказ своего спецпредставителя по Южному Кавказу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своем Twitter главный дипломат ЕС объявил, что отправляет на место событий специального представителя ЕС по Южному Кавказу.

"Учитывая военную операцию Азербайджана против армян в Карабахе, я решил отправить в регион спецпредставителя ЕС Тойво Клаара. Он будет докладывать нам о состоянии дел", – заявил Боррель.

Боррель не уточнил, отправляется ли дипломат только в Азербайджан или посетит также Ереван.

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Тойво Клаар был тесно вовлечен в переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном при посредничестве ЕС в предыдущие месяцы и годы. Он занимает эту должность с 2017 года.

Как известно, в полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Впоследствии в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

В ЕС предостерегли Азербайджан от изгнания из региона местного населения и призвали достойно обращаться с армянами в Карабахе.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия

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