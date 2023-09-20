РФ заявляет о гибели своих "миротворцев" в Карабахе: попали под обстрел

Россия заявила о гибели неназванного количества своих так называемых "миротворцев" в Нагорном Карабахе в результате обстрела.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило российское Министерство обороны.

Минобороны РФ заявило, что инцидент произошел 20 сентября, когда военные из российского "миротворческого контингента" в Карабахе возвращались со своего наблюдательного поста.

"В районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", – заявили в Минобороны России.

Ранее в Москве заявили, что Азербайджан лишь в последний момент предупредил российский контингент о готовящейся операции в Карабахе.

Как известно, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

В ЕС предостерегли Азербайджан от изгнания из региона местного населения и призвали достойно обращаться с армянами в Карабахе.

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