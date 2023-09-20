ЄС через події у Карабаху відправляє на Кавказ свого спецпосланника

Європейський Союз у зв’язку з останніми подіями довкола Нагірного Карабаху відправляє на Кавказ свого спецпредставника щодо Південного Кавказу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

У своєму Twitter головний дипломат ЄС оголосив, що відправляє на місце подій спеціального представника ЄС щодо Південного Кавказу.

"З огляду на військову операцію Азербайджану проти вірмен у Карабаху, я вирішив відравити у регіон спецпредставника ЄС Тойво Клаара. Він доповідатиме нам про стан справ", – заявив Боррель.

In view of the military operation by #Azerbaijan against Karabakh Armenians, I have decided to send EUSR @ToivoKlaar to the region.



He will report back on the state of play. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 20, 2023

Боррель не уточнив, чи дипломат вирушає лише в Азербайджан, чи відвідає також Єреван.

Тойво Клаар був тісно залучений у переговорний процес між Вірменією і Азербайджаном за посередництва ЄС у попередні місяці й роки. Він обіймає цю посаду з 2017 року.

Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

У ЄС застерегли Азербайджан від вигнання з регіону місцевого населення і закликали гідно поводитися з вірменами у Карабаху.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки