Укр Рус Eng

ЄС через події у Карабаху відправляє на Кавказ свого спецпосланника

Середа, 20 вересня 2023, 20:53

Європейський Союз у зв’язку з останніми подіями довкола Нагірного Карабаху відправляє на Кавказ свого спецпредставника щодо Південного Кавказу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

У своєму Twitter головний дипломат ЄС оголосив, що відправляє на місце подій спеціального представника ЄС щодо Південного Кавказу.

"З огляду на військову операцію Азербайджану проти вірмен у Карабаху, я вирішив відравити у регіон спецпредставника ЄС Тойво Клаара. Він доповідатиме нам про стан справ", – заявив Боррель. 

Боррель не уточнив, чи дипломат вирушає лише в Азербайджан, чи відвідає також Єреван. 

РФ заявляє про загибель своїх "миротворців" у Карабаху: потрапили під обстріл

Тойво Клаар був тісно залучений у переговорний процес між Вірменією і Азербайджаном за посередництва ЄС у попередні місяці й роки. Він обіймає цю посаду з 2017 року.

Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 

У ЄС застерегли Азербайджан від вигнання з регіону місцевого населення і закликали гідно поводитися з вірменами у Карабаху. 

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Нагірний Карабах