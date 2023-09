ЄС через події у Карабаху відправляє на Кавказ свого спецпосланника

Європейський Союз у зв’язку з останніми подіями довкола Нагірного Карабаху відправляє на Кавказ свого спецпредставника щодо Південного Кавказу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

У своєму Twitter головний дипломат ЄС оголосив, що відправляє на місце подій спеціального представника ЄС щодо Південного Кавказу.

"З огляду на військову операцію Азербайджану проти вірмен у Карабаху, я вирішив відравити у регіон спецпредставника ЄС Тойво Клаара. Він доповідатиме нам про стан справ", – заявив Боррель.

In view of the military operation by #Azerbaijan against Karabakh Armenians, I have decided to send EUSR @ToivoKlaar to the region.



He will report back on the state of play.