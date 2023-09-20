Глава МИД Британии объяснил, почему партнеры затягивают с передачей Украине дальнобойного оружия

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что партнеры Лондона могут колебаться с предоставлением Украине дальнобойных средств поражения из-за опасений эскалации войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Клеверли заявил в интервью "Голосу Америки".

Британский министр выразил мнение, что "люди слушают угрозы Владимира Путина об эскалации", опасаясь предоставить Украине дальнобойное оружие.

"Но я постоянно говорю, что люди, которые обеспокоены страхом эскалации, должны осознать, что именно Владимир Путин ответственен за эскалацию, потому что он инициировал полномасштабное вторжение в феврале прошлого года", – добавил он.

Глава МИД Британии не смог спрогнозировать, когда эти колебания прекратятся, но сослался на выступление Владимира Зеленского в Генеральной ассамблее ООН, где тот дал понять, что "Украина воюет от имени всех нас".

"Она (Украина. – Ред.) борется от имени всех стран, которые верят в верховенство права и Устав ООН. Поэтому в интересах нас всех, чтобы Украина была успешной в своей защите", – сказал Клеверли.

Он также вспомнил, что Великобритания первой поставила Украине противотанковые ракетные комплексы, а также разблокировала поставки боевых танков и ракет большой дальности.

Как известно, Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP соответственно, которые украинские военные эффективно применяли по российским целям, в том числе и в оккупированном Крыму.

США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, но в этом деле ряд "чувствительных вопросов".