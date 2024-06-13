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"Цена имперских амбиций": глава Пентагона озвучил потери РФ с начала вторжения в Украину

Новости — Четверг, 13 июня 2024, 12:35 — Ирина Кутелева, из Брюсселя

Глава Пентагона Ллойд Остин озвучил потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Об этом он заявил перед началом 23-го заседания в формате "Рамштайн", сообщает "Европейская правда" из Брюсселя.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 350 тысяч российских военных были убиты или ранены. Украинские силы потопили или повредили 24 российских судна в Черном море.

С сентября прошлого года Россия потеряла более 2600 боевых машин по всей линии фронта в Украине. Продвигаясь вперед к западу от Авдеевки, российские оккупанты потеряли там более 160 боевых машин только в мае этого года, добавил Остин.

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"Это еще одно напоминание о цене, которую Россия заплатила за имперские амбиции Путина, и еще одно напоминание о решимости Украины", – подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что украинские войска отражают новые наступления России в Харьковской области и стойко держат оборону на линии фронта на востоке и юге Украины.

Согласно оценкам НАТО, по состоянию на апрель общие потери российских сил за время полномасштабных боевых действий в Украине составили более 350 тысяч человек.

По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

Данные Генштаба по состоянию на 13 июня свидетельствуют, что потери российских оккупационных войск составляют 522 810 человек.

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