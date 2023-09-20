Голова МЗС Британії пояснив, чому партнери затягують із наданням Україні далекобійної зброї

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що партнери Лондона можуть вагатись із наданням Україні далекобійних засобів ураження через побоювання ескалації війни.

Про це, як пише "Європейська правда", Клеверлі заявив в інтерв’ю "Голосу Америки".

Британський міністр висловив думку, що "люди слухають погрози Владіміра Путіна про ескалацію", остерігаючись надати Україні далекобійну зброю.

"Але я постійно кажу, що люди, які стурбовані страхом ескалації, повинні усвідомити, що саме Владімір Путін відповідальний за ескалацію, бо він ініціював повномасштабне вторгнення в лютому минулого року", – додав він.

Голова МЗС Британії не зміг спрогнозувати, коли ці вагання припиняться, але послався на виступ Володимира Зеленського в Генеральній асамблеї ООН, де той дав зрозуміти, що "Україна воює від імені усіх нас".

"Вона (Україна. – Ред.) бореться від імені всіх країн, які вірять у верховенство права та Статут ООН. Тому в інтересах нас усіх, щоб Україна була успішною у своєму захисті", – сказав Клеверлі.

Він також згадав, що Британія першою поставила Україні протитанкові ракетні комплекси, а також розблокувала постачання бойових танків і ракет великої дальності.

Як відомо, Британія і Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP відповідно, які українські військові ефективно застосовували по російських цілях, зокрема і в окупованому Криму.

США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus, але у цій справі низка "чутливих питань".