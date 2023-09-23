FT опубликовала новые детали решения США по ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Один собеседник издания отметил, что это было сделано для того, чтобы не давать подсказки россиянам и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.

США пришлют ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.

Они также повторили уже известную информацию, что Вашингтон пришлет версию ракет, вооруженную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

Отправка ракет с кассетными снарядами поможет уменьшить некоторые беспокойства чиновников США о том, что поставка ракет с одной боеголовкой исчерпала бы американские запасы, заявили источники.

По данным NBC News, Байден сообщил Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.

В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.