Международный суд ООН в четверг постановил, что Мьянма совершила акт геноцида в отношении своего этнического меньшинства рохинджа почти десять лет назад, что стало первым решением суда о признании государства ответственным за геноцид.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Международный суд в Гааге установил, что Мьянма совершила геноцид против группы рохинджа на севере штата Ракхайн во время "операций по очистке" в 2017 году, нарушив свои обязательства по Конвенции о предупреждении и наказании преступления геноцида.

Суд обязал страну прекратить нарушение Конвенции, расследовать и привлечь к ответственности виновных, гарантировать недопущение подобных действий в будущем, обеспечить восстановление прав рохинджа, в частности их безопасное возвращение и воссоединение семей, а также выплатить компенсации пострадавшим.

В результате военной операции, проведенной вооруженными силами Мьянмы в 2016–2017 годах, более 700 000 преимущественно мусульман-рохинджа были вынуждены бежать через границу в Бангладеш; беженцы рассказывали о массовых убийствах взрослых и детей, групповых изнасилованиях и сожженных деревнях.

Дело в Международном суде в 2019 году было возбуждено Гамбией, государством с мусульманским большинством, от имени тех, кто выжил в Мьянме. Оно основывалось на заявлениях о геноциде и "моделях поведения", свидетельствовавших о попытках уничтожить этническую группу во время нападений на штат Ракхайн, включая расстрел бежавших людей и препятствование их возвращению.

Более 1 миллиона рохинджа до сих пор проживают в Бангладеш, и, по оценкам, менее 600 000 человек остаются в Мьянме, где большинство составляют буддисты.

Решение Международного суда ООН от 19 ноября устанавливает прецедент, в соответствии с которым могут рассматриваться подобные дела о совершении государствами геноцида. Наиболее громким на данный момент является дело против Израиля, иск против которого в 2024 году подала Южно-Африканская Республика, обвинив страну в геноциде в секторе Газа.

Геноцид, определённый после нацистского Холокоста конвенцией ООН 1948 года, доказать сложнее, чем военные преступления, поскольку он требует доказательств конкретного "намерения" уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу.