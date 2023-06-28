В пригороде Парижа начались серьезные беспорядки в связи с гибелью 17-летнего водителя, которого полиция по недоразумению застрелила во время остановки для дорожного контроля.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Беспорядки начались с акции протеста под отделением полиции в пригороде Нантер, что к западу от столицы. Далее начали жечь мусорные баки и авто, строить баррикады. Беспорядки распространились и на соседние города, в том числе Мант-ла-Жоли, где подожгли помещение мэрии.

AFP

Полиция применила против толпы слезоточивый газ и резиновые пули.

Сообщается о 15 задержанных.

Смертельный инцидент, спровоцировавший беспорядки, произошел утром во вторник. Мотопатруль остановил для проверки авто с тремя людьми. Как сообщает France Info, которые проанализировали видео инцидента, полицейский держал свое оружие на уровне двери водителя. Парень резко нажал на газ, видимо надеясь скрыться, в этот момент в него выстрелили с близкого расстояния.

Правоохранителя, который выстрелил, взяли под стражу по подозрению в убийстве. Министр внутренних дел Жераль Дарманен заявил, что ведется расследование для выяснения обстоятельств.

В британском Уэльсе в мае беспорядки спровоцировала гибель в ДТП двух подростков, которые катались на электровелосипедах. Беспорядки начались после слухов, что аварию спровоцировала полиция.