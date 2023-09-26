Спикер парламента Австрии во главе делегации посетил Украину

Председатель Национального совета Австрии – нижней палаты парламента – Вольфганг Соботка во вторник совершил визит во главе небольшой делегации австрийских депутатов, а также провел переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В состав австрийской делегации вошли представители всех парламентских партий, кроме ультраправой Австрийской партии свободы, которая выступает против помощи Украине и ее членства в Евросоюзе.

Вольфганг Соботка произнес речь в Верховной Раде, во время которой заверил в солидарности Австрии с Украиной и ее поддержке.

ФОТО: ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

"Австрия уже поддержала украинское правительство и украинское население, которое особенно сильно пострадало от этой войны, финансовой и гуманитарной помощью на сумму более 152 миллионов евро. Мы будем продолжать оказывать нашу гуманитарную помощь столько, сколько потребуется", – сказал он.

В Киеве спикер Национального совета Австрии также встретился с премьером Денисом Шмыгалем, на которой последний пригласил австрийский бизнес присоединиться к разминированию Украины, и президентом Владимиром Зеленским, где стороны обсудили "формулу мира" и евроинтеграцию.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Как пишет Der Standard, с председателем парламента Русланом Стефанчуком Соботка обсудил проведение выборов в Украине в ближайшие несколько лет, учитывая то, что многие люди находятся за границей, на фронте или на оккупированных территориях.

Также он посетил Бучу и Ирпень в Киевской области, пострадавшие от военных действий РФ в начале полномасштабного вторжения.

В комментарии Der Standard Соботка подчеркнул, что война должна завершиться возвращением всех оккупированных территорий, включая Крым, в состав Украины. Он также отметил "очень серьезные" усилия Киева по реформам.

Насколько известно, это первый визит Вольфганга Соботки в Украину. В феврале этого года ее посетил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.