Соратник Макрона об Украине в ЕС и НАТО, войне и токсичности России

Бенжамен Адад – один из главных представителей партии президента Эмманюэля Макрона в Национальной ассамблее Франции, занимающийся внешней политикой. Он является членом комитета по иностранным делам, а еще – возглавляет так называемую "группу дружбы" с Украиной в парламенте.

Но для нас важно то, что Адад верит в будущее Украины в составе ЕС и НАТО, а также то, что он имеет влияние на формирование политики президента страны и Франции в целом.

Это – очень наглядная иллюстрация сногсшибательного изменения политики в отношении Украины, которую мы видим в Париже. Но как далеко она зайдет? Об этом – в видеоинтервью Адада с редактором ЕП Сергеем Сидоренко.

Текстовая версия интервью – в материале "Мы воевали с Германией за Эльзас и не будем указывать Украине, что ей делать с Крымом".

Коротко, о чем говорил Бенжамен Адад:

"Подавляющее большинство французов поддерживают Украину, вступление Украины в ЕС и НАТО, санкции против России и поставки оружия в Украину. А еще очень важно, что Украина интересна французскому обществу, она привлекает внимание".

"Итак, французы очень озабочены Украиной. Мы в парламенте приняли три резолюции по Украине. Одна резолюция о поддержке, вторая – о признании Голодомора геноцидом, которая ссылается на важность памяти украинской нации, и третья – о признании группы Вагнера террористической организацией. Эти решения французский парламент поддержал почти единогласно".

"24 февраля 2022 года произошел большой сдвиг сознания.

Именно тогда мы поняли, что расширение ЕС является геополитической необходимостью. Если вы хотите сохранить мир и стабильность на европейском континенте, то вам нужно конкурировать с Россией, Китаем. А чтобы становиться лучшими в конкурентной борьбе, необходимо расширение – а значит, нужны Украина, Молдова, Грузия, Западные Балканы. Следовательно, это означает, что для успеха мы должны одновременно реформировать Европу и расширять ее".

"Как раз отказ в вашем [Украины] приглашении в НАТО стал провокацией. На саммите [НАТО в Бухаресте] 2008 года мы пригласили Россию к агрессии! Россия восприняла это как слабость, как сигнал, что западные страны не поддерживают Украину и Грузию. Поэтому очевидно: если мы хотим обеспечить долгосрочный мир, стабильность и сдерживание России, мы должны принять Украину в НАТО".

"Я поддерживаю предоставление Украине истребителей. И я разочарован тем, что решение по F-16 заняло так много времени, и что до сих пор требуется время для их передачи".

"И для меня очевидно, что в целом наша стратегия работает: мы не хотим, чтобы НАТО или страны ЕС были втянуты непосредственно в конфронтацию. Поэтому мы даем украинцам то, что им нужно – то ли танки, то ли истребители".

"После выборов в США – если все пойдет не так – европейцы могут оказаться перед необходимостью сделать шаг вперед. И нам нужно быть в состоянии помогать Украине даже самостоятельно, без США. Пока что мы к этому однозначно не готовы".

"Очень долго в Европе – в Германии и не только – думали, что торговля энергоносителями с Россией будет чем-то вроде торговли товарами, где есть рынок, а на нем покупатели и поставщики.

Нет, для России это было оружие!

...я очень надеюсь, а также продвигаю то, что должен наступить конец эпохи наивности Европы".

"Европа должна активизироваться, должна быть способной защищать собственные интересы в сфере безопасности, обороны, энергетики, торговли и технологий. Быть способной конкурировать на мировой арене. И очевидно, что первый шаг к этому мы делаем сегодня в Украине".

Полное интервью – в материале "Мы воевали с Германией за Эльзас и не будем указывать Украине, что ей делать с Крымом".