ЕС будет судиться с Британией из-за песчаных угрей

Европейская комиссия в пятницу, 25 октября, объявила о намерениях инициировать арбитраж с Великобританией из-за запрета последней вылова песчаных угрей.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

В марте 2024 года предыдущее британское правительство наложило полный запрет на вылов песчаных угрей, которыми питаются морские птицы и которых ловят рыбаки из континентальных европейских стран.

Хотя этот шаг поддержали британские экологи, отметив, что песчаные угри составляют основу рациона морских птиц, которые находятся на грани исчезновения.

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А рыбаки в ЕС выразили возмущение ограничением их вылова, побудив Еврокомиссию инициировать арбитраж с Лондоном в соответствии с двусторонним Соглашением о торговле и сотрудничестве.

"Консультации завершились без достижения такого взаимосогласованного решения, к которому ЕС остается открытым. Создание арбитражного суда является следующим шагом в процедуре урегулирования спора", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как на это отреагирует правительство премьера Британии Кира Стармера: правительственные консультации по запрету вылова песчаных угрей в 2023 году показали, что 95,5% их участников этот шаг поддержали.

В то же время новость об арбитраже появляется в тот момент, когда новое правительство лейбористов пытается перезагрузить отношения с ЕС.