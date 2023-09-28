СМИ: Между Пентагоном и Госдепом есть разногласия по оружию для Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов и Государственный департамент США расходятся во взглядах на предоставление того или иного оружия для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, при оценке необходимости передачи вооружений Киеву Госдеп и Пентагон движутся с разной скоростью, исходя из разных точек зрения.

"Госдеп смотрит на возможности, а Минобороны – на угрозы. Представители Пентагона говорят, что они должны взвешивать все "за" и "против" каждого решения по вооружениям, и что ответственность за это лежит на них", – пояснил чиновник.

В материале говорится, что ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, которые президент Джо Байден согласился отправить в Украину на прошлой неделе после более чем годовых дебатов, являются свежим примером того, как принимают решения в Вашингтоне, ведь Пентагон сначала сопротивлялся их передаче, поскольку в собственном арсенале США не было ни одной свободной ракеты.

Неназванные американские чиновники сказали изданию, что руководство Пентагона применяет взвешенный подход к оценке потребностей Украины на поле боя в контексте более широкого конфликта.

Отмечается, что сейчас чиновники США все еще обеспокоены эскалацией конфликта, но они все больше сосредотачиваются на том, чтобы Пентагон имел достаточно оружия на своих складах для защиты от других непредвиденных ситуаций.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично. По информации Financial Times, США пришлют ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.

По данным NBC News, Байден сообщил Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.

В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.