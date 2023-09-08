В ЕС не уверены, что G20 сможет согласовать декларацию из-за разногласий по войне

В ЕС нет уверенности, что лидеры стран G20, которые соберутся на саммит в Нью-Дели в эти выходные, смогут достичь консенсуса по совместной декларации из-за противоречий по российско-украинской войне.

Об этом заявил в пятницу президент Европейского совета Шарль Мишель, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Трудно предсказать, удастся ли достичь согласия по декларации. Мы все еще ведем переговоры", – сказал Мишель.

"Я не намерен говорить что-то, что усложнит эти усилия. Мы поддерживаем усилия, которые прилагает индийское председательство", – добавил он.

Аналитики говорят, что более глубокие и укоренившиеся разногласия относительно войны России в Украине рискуют подорвать прогресс в таких вопросах, как продовольственная безопасность, долговой кризис и глобальное сотрудничество по изменению климата.

Индия, которая председательствует в группе, хочет, чтобы итоговое коммюнике саммита также учитывало взгляды России и Китая, которые заблокировали усилия западных стран включить в него решительное осуждение российского вторжения в Украину.

Ни президент России Владимир Путин, ни лидер Китая Си Цзиньпин не будут присутствовать на саммите, вместо них Москва отправила министра иностранных дел Сергея Лаврова, а премьер-министр Ли Цянь будет представлять Пекин.

Мишель сказал, что Европейский Союз хочет, чтобы G20 сосредоточилась на решении глобальных проблем продовольственной и энергетической безопасности, отметив, что Россия блокирует экспорт зерна из Украины через Черное море, что является одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах в выходные дни.

"ЕС будет продолжать решительно поддерживать Украину и оказывать давление на Россию", – сказал он, добавив, что совершенно ясно, что Евросоюз осуждает российскую агрессию.

Мишель не ожидает, что саммит решит все "основные" глобальные проблемы, но добавил, что ЕС хочет, чтобы группа ускорила усилия по устойчивому развитию, изменению климата и сокращению бедности.

Ожидается, что премьер Британии Риши Сунак на встрече с индийским коллегой Нарендрой Моди будет убеждать, что Индия должна призвать Россию к ответственности за вторжение в Украину и использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить войну.