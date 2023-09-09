Экс-президент США рассказал, как Путин обидел его собаку

Бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал об истории, благодаря которой он лучше понял характер российского президента Владимира Путина.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом экс-президент Соединенных Штатов говорил во время прошедшего 8-9 сентября в Киеве форума Yalta European Strategy.

Джордж Буш-младший прокомментировал известную историю, когда Путин рассказывал ему о своем крестике, после чего экс-глава Белого дома заявил, что зглянул в глаза и увидел там его душу.

"Это было в начале. Если бы я посмотрел в его глаза на исходе президентства, я увидел бы другое. Он был инфицирован властью и тягой к деньгам",– сказал Буш-младший.

Экс-перидент США рассказал еще одну историю, которая помогла понять Путина.

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?". Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что она легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что Путин только спросил: "Почему?", – рассказал Буш-младший.

Экс-президент США считает, что эта история также очень показательна для понимания характера Путина.

"Он всегда хочет демонстрировать свою силу. В то же время он считал Россию ослабленным государством и потому был обижен на весь мир", – рассказал Буш-младший.

Комментируя войну в Украине, Джордж Буш-младший допустил понижение поддержки Украины после президентских выборов в США.

"В обеих партиях есть тенденции к изоляционизму. Поэтому важно, чтобы кто-то объяснял американцам, почему Украина важна. Если Украина упадет, то какова будет судьба ее соседей, в частности Польши или Румынии?", – сказал он.

Также экс-президент США уверен, что Вашингтон не вправе навязывать Киеву условия мира с Россией: "США могут консультировать, но не навязывать свою идею миру".

"И в конце я должен еще кое-что сказать. Слава Украине! И держитесь", – сказал он.

Напомним, этим летом госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за справедливый и длительный мир для Украины, при котором Киев не будут принуждать уступать территории в пользу России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что нельзя доверять.