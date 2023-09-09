Експрезидент США розповів, як Путін образив його собаку 

Колишній президент США Джордж Буш-молодший розповів про історію, завдяки якій він краще зрозумів характер російського президента Владіміра Путіна.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це експрезидент Сполучених Штатів говорив під час форуму Yalta European Strategy, що пройшов 8-9 вересня у Києві.

Джордж Буш-молодший прокоментував відому історію, коли Путін розповідав йому про свій хрестик, після чого ексглава Білого дому заявив, що заглянув тому в очі та побачив там його душу.

"Це було на початку. Якщо би я подивився в його очі під кінець президентства, я побачив би інше. Він був інфікований владою та тягою до грошей", – сказав Буш-молодший.

Експерезидент США розповів ще одну історію, яка допомогла зрозуміти Путіна.

"Він побачив мого тер’єра і сказав: "Хіба це собака?". Потім у Москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що Путін лише запитав: "Чому?", – розповів Буш-молодший.

Експрезидент США вважає, що ця історія також дуже показова для розуміння характеру Путіна.

"Він завжди хоче демонструвати свою силу. Натомість він вважав Росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ", – розповів Буш-молодший.

Коментуючи війну в Україні, Джордж Буш-молодший допустив зниження підтримки України після президентських виборів у США.

"В обох партіях є тенденції до ізоляціонізму. Тому важливо, щоб хтось пояснював американцям, чому Україна важлива. Якщо Україна впаде, то якою буде доля її сусідів, зокрема Польщі чи Румунії?", – сказав він.

Також експрезидент США впевнений, що Вашингтон не має права нав’язувати Києву умови миру з Росією: "США можуть консультувати, але не нав’язувати свою ідею миру".

"І наприкінці я маю ще дещо сказати. Слава Україні! І тримайтеся", – сказав він.

Нагадаємо, цього літа держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за справедливий і тривалий мир для України, за якого Київ не примушуватимуть поступатися територіями на користь Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не може вести мирні переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки тому не можна довіряти.