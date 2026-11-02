Трамп допускает поражениг, новый президент Болгарии, отставка премьера Бельгии: новости дня

У Польщі пройдуть перші військові навчання "коаліції охочих", а біля берегів Шотландії перехопили російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО.

Польща створює військову бригаду для оборони кордону з Калінінградською областю.

На наступний день після виборів болгарам підняли ціни на газ.

Трамп заявив про готовність захистити Маска від можливих розслідувань демократів, а глава Ryanair не хоче миритись з Маском, бо "він ідіот".

Все важливе і цікаве за понеділок, 2 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо перехоплювачів для Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на вимогу США, якщо Вашингтон передасть ракети-перехоплювачі для Patriot, необхідні для відбиття повітряних атак РФ.

Він зазначив, що просив у США запас ракет-перехоплювачів хоча б на один місяць.

"На один місяць – якщо ви хочете, щоб ми не атакували їхні нафтопереробні заводи, то дайте мені (ракети. – Ред.) Patriot на один місяць", – заявив президент України.

Посадовець Державного департаменту США повідомив кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності, що Україна отримає 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot у період з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливу угоду про продаж уряду України ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) до систем протиповітряної оборони Patriot.

Щодо любителів російського газу

Німецькі ультраправі заявили про бажання співпраці з США під керівництвом президента Дональда Трампа.

Крім того, у програмному документі щодо німецько-російських відносин експерти ультраправої партії "Альтернативна для Німеччини" повторюють звичні вимоги, такі як відновлення експлуатації газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі, припинення економічних санкцій проти Росії та припинення військової допомоги Україні.

За даними Wall Street Journal, США наполягають на відновленні поставок російського газу до Європи через Україну.

У Кремлі заявили, що наразі "ситуація на місцях свідчить про неможливість" реалізації планів щодо відновлення транзиту газу з РФ через Україну.

Тим часом Росія, правителя якої спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав "гуманістом", вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Трамп допускає поразку

Дональд Трамп визнав, що республіканці можуть програти вибори, і заявив, що ветуватиме законопроєкти.

Американський президент заявив, що у разі перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада Сполученим Штатам настане "кінець".

Про те, яких змін варто чекати у Конгресі після виборів та як вони здатні влипнути на подальшу політику США та їхнього президента, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

Також Дональд Трамп заявив про готовність захистити мільярдера Ілона Маска від можливих розслідувань демократів.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що не хоче миритись з Маском, бо "він ідіот".

"Я не маю наміру миритися з ним. Він вважає мене ідіотом, а я знаю, що він – ідіот", – сказав генеральний директор у коментарі Bloomberg.

Тим часом Ryanair скортить кількість бортпровідників і підніме тарифи на квитки вдвічі через дороге пальне. Нагадаємо, стрибок цін на панельне стався через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Проросійська перемога у Болгарії

За результатами обробки 100% виборчих бюлетенів Іліяна Йотова здобула перемогу у другому турі президентських виборів, набравши 57,57%, Її опонент – прозахідний ексглава уряду Андрей Гюров – отримав 39,48% голосів.

Сергій Герасимчук та Володимир-Назарій Гавріш з Ради зовнішньої політики "Українська призма" у статті для "Європейської правди" наголошували, що перемога провладної кандидатки дозволить Болгарії йти шляхом орбанівської Угорщини – з посиленням авторитарних тенденцій, захистом інтересів РФ та антиєвропейськими кампаніями.

Проукраїнський та прозахідний кандидат на посаду президента Болгарії Андрей Гюров, який програв виконувачці обов’язків глави держави Іліяні Йотовій у другому турі виборів, визнав свою поразку.

"Ми не очікували такої різниці. Вважаю, що для всіх, хто нас підтримав, це викликає розчарування, але найкраще ще попереду, і ми створили хорошу платформу, на якій можна будувати далі", – заявив Гюров.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала виконувачку обов’язків президента Болгарії Іліяну Йотову з перемогою у другому турі президентських виборів.

На наступний день після виборів болгарам підняли ціни на газ

Навчання "коаліції охочих"

За даними Le Monde, 9 листопада в Новій Дембі, на південному сході Польщі, в особливо напружених умовах заплановано початок безпрецедентних військових навчань, метою яких є перевірка здатності "коаліції охочих" – альянсу з тридцяти шести країн – розгорнути свої сили в Україні в той самий день, коли замовкнуть гармати у війні між Києвом і Росією.

Навчання Koalicja (що в перекладі з польської означає "коаліція"), які триватимуть до 22 листопада, мають на меті продемонструвати військову надійність цього альянсу, який прагне створити сили втручання, здатні стримати Москву від будь-якого потенційного відновлення бойових дій. Це справжній виклик, зважаючи на те, що Сполучені Штати не беруть участі в цій операції, а їхня участь у майбутніх гарантіях безпеки для України залишається значною мірою невизначеною.

Польща готує оборону

Польща створює військову бригаду для оборони кордону з Калінінградською областю.

Вармінсько-Мазурська бригаду прикордонної оборони займатиметься саме обороною кордону, а не його охороною. У польській армії кажуть: до кінця 2026 року підрозділ реорганізують, але повної бойової готовності він досягне протягом найближчих двох років.

Зараз триває переоснащення військових, які увійдуть до бригади.

Крім того, польські силовики готуються до можливих диверсій на кордоні з Калінінградською областю.

Загрози для Європи

Біля берегів Шотландії перехопили російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО.

Фінське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлену оцінку ризиків для Фінляндії, в якому налічується 24 ризики, що мають важливе значення для суспільства. Серед них, наприклад, перебої з електропостачанням та водопостачанням, проблеми у роботі систем зв’язку, транспорту чи фінансової системи.

"Окрім усього цього, ми готуємося й до тривалих серйозних загроз, таких як пандемія або можливе застосування військової сили", – зазначає голова канцелярії МВС Матті Сарасмаа.

Фінляндія і США уклали угоду про обмін військовими та співпрацю у сфері оборони.

Крім того, Норвегія та Фінляндія у 2027 очолять Талліннський механізм для посилення кібербезпеки України.

Ввечері у неділю, 1 листопада, дрон порушив повітряний простір Латвії, армія випустила безпілотник-перехоплювач.

Міністерство оборони Молдови повідомило, що у жовтні під час атак Росії на територію України повітряний простір Молдови безпілотники порушили 19 разів.

Молдовська президентка Мая Санду заявила, що підтримала б рішення про приєднання її країни до Румунії з безпекових міркувань через російську загрозу.

Румунія та Молдова здійснюватимуть спільні оборонні закупівлі в межах інструменту ЄС SAFE.

Греція купить у Португалії літаки-заправники для збільшення дальності польоту винищувачів.

Естонія видворила з країни росіянина, який мав контакти зі спецслужбами РФ.

Відставка прем’єра Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у понеділок, 2 листопада, оголосив королю Філіпу своє рішення піти у відставку через нездатність досягти бюджетної угоди.

Монарх відклав ухвалення рішення та ініціює консультації з головами партій, що входять до коаліційної більшості.

Нагадаємо, під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Згодом де Вевер заявив, що він переконаний: Єврокомісія не пропонуватиме жодних нових операцій, пов’язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.

Велика Британія і мігранти

У Великій Британії змінюють правила постійного проживання для мігрантів.

Центральним елементом переглянутих планів є більш поступливий підхід до медичних працівників та інших працівників державного сектору, яких британські організації наймають після 2020 року.

У початкових планах передбачалося, що багатьом доведеться чекати на постійний дозвіл на проживання 10 років, а працівникам сектору догляду – 15 років.

Майже 50% британців підтримують довше очікування на постійне проживання для мігрантів.

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що його партія, у разі приходу до влади, перегляне всі випадки надання громадянства, що відбулися після змін, внесених міністеркою внутрішніх справ Шабаною Махмуд до візового режиму для працівників сфери соціального догляду.

Решта новин

Словаччина долучається до Коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей.

У Польщі змінили кваліфікацію звинувачень українцеві у зв'язку з нападом у монастирі.

Вже третій польський посол подав у відставку на тлі конституційної кризи.

Хакери зламали холодильники у супермаркетах Бельгії, Естонії та Люксембургу.

У Франції студенти закликають до нових масових протестів цього тижня, а німецький канцлер Фрідріх Мерц погрожує учасникам заворушень у Німеччині "суворістю закону".