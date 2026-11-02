Две трети чехов против перевода общественных СМИ под государственный контроль

Две трети опрошенных чехов не хотят, чтобы общественные СМИ находились под контролем государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса STEM/MARK, проведенного для Чешского телевидения (ČT) в конце октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

68 процентов людей считают, что средства массовой информации общественного вещания должны оставаться вне контроля государства или частного владельца.

Более половины чехов (54 процента) в настоящее время отдают предпочтение переводу финансирования в государственный бюджет, но лишь 23 процента из них выступили бы за соблюдение действующего законодательства. Менее трети поддерживают перевод финансирования в государственный бюджет, но при условии обеспечения надежного механизма финансирования и сохранения независимости. 34 процента хотят сохранить абонентскую плату, то есть действующую модель.

Что касается общественных акций и протестов в поддержку Чешского телевидения и Чешского радио, мнения респондентов разделились почти поровну: 47 % поддерживают эти акции, 46 % – нет. Однако почти четыре пятых опрошенных считают эти мероприятия и протесты законными или оценивают их нейтрально. 22 процента опрошенных считают их незаконным протестом, угрожающим общественному порядку.

Опрос был проведен 29 октября с участием 814 респондентов с использованием комбинированного метода онлайн-исследования (CAWI) и телефонных интервью (CATI).

В воскресенье, 25 октября, в столице Чехии тысячи людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

Читайте подробнее в статье Месть, всколыхнувшая Чехию: как правительство берет под контроль общественное вещание и удастся ли его остановить.