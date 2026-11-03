СМИ: США призовут страны НАТО увеличить взносы в программу закупок оружия для Украины

Соединённые Штаты планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на реализацию программы PURL по закупке американского вооружения для Украины из-за дефицита финансирования уже утверждённых пакетов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, США планируют обратиться к странам НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на ключевую программу поставок оружия для Украины, что свидетельствует о продолжении оборонной поддержки Киева, несмотря на длительную напряженность в отношениях между главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Просьба Вашингтона о дополнительном финансировании "Перечня приоритетных потребностей Украины" (PURL) может поступить уже в этом месяце.

Пока неизвестно, какую сумму США планируют привлечь, однако, по словам источников, дефицит финансирования для уже утвержденных пакетов вооружения составляет около 2 млрд долларов.

Собеседники агентства добавили, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Киеву даже до того, как союзники выделяют средства для его оплаты. Ожидается, что дефицит финансирования может увеличиться, если Пентагон решит осуществить дополнительные поставки.

Новая инициатива свидетельствует о том, что Министерство обороны США не позволило острой риторике между Вашингтоном и Киевом помешать той роли, которую американские оборонные компании играют в поставках оружия Украине. По словам осведомлённых лиц, поставки продолжались даже тогда, когда финансирование союзников отставало от темпов передачи оружия.

Расхождение между оборонной помощью и комментариями Трампа создало путаницу среди союзников, а порой затрудняло попытки убедить их платить за новое оружие, особенно учитывая, что европейцы становятся осторожными в отношении финансирования войны, говорят некоторые источники.

В прошлом месяце США угрожали приостановить поставки в рамках программы PURL в ответ на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Эта угроза не была реализована, и программа продолжила действовать, отметили источники.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что все еще ожидает утверждения министром обороны США Питом Хегсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украинаполучает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot и комплексы вооружения, оплаченные европейскими союзниками.