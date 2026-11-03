Виткофф: переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф объявил, что трехсторонние переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся на следующей неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Об этом Уиткофф сообщил в X, передает "Европейская правда".

По словам спецпосланника президента США, обсуждения 10–11 ноября будут посвящены послевоенным договоренностям по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарным мерам и следующим шагам на пути к миру.

А на этой неделе Уиткофф анонсировал встречу американской делегации с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Брюсселе. На ней стороны обсудят гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

"Мы надеемся развить успехи, достигнутые в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к заключению всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", – подытожил Уиткофф.

Президент Украины ранее заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

Как известно, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Александр Стубб и Йонас Гар Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.